BATTIPAGLIA. IL SINDACO FRANCESE FA MARCIA INDIETRO: REVOCATO IL PIANO URBANISTICO COMUNALE

L’amministrazione comunale di Battipaglia, dopo le polemiche ed i ricorsi al Tar successivi all’adozione del PUC, ha deciso, almeno per il momento, di revocare il Piano Urbanistico Comunale, di recente adottato al termine di un lunghissimo iter, per modificarne i contenuti, in attesa delle osservazioni. Una vera e propria marcia indietro da parte del Sindaco Cecilia Francese che, solo qualche mese fa, aveva difeso la bontà del provvedimento, rispedendo al mittente le accuse sulla illegittimità della procedura con la quale si era giunti all’adozione. Puc, punto e a capo: si riparte, adesso, con le osservazioni e con la necessità di rivedere i contenuti del Piano che, inevitabilmente, allunga i suoi tempi di entrata in vigore.

