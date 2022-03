BATTIPAGLIA. RUBERTO (FI): “OK AI LAVORI PER ROTATORIA VIA SPINETA SU STRADA PROVINCIALE”

“L’impegno portato avanti negli ultimi tre anni a Palazzo Sant’Agostino, anche insieme al già Consigliere Valerio Longo, nell’interesse dei cittadini di Battipaglia ha prodotto un’importante soluzione attesa da tempo.

Nei prossimi giorni, infatti, sarà ufficializzata la progettazione di una rotatoria nell’incrocio Via Spineta-Via Noschese, lungo il tratto di strada provinciale che attraversa il centro della Piana del Sele.”

Lo annuncia il Consigliere Provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto.

Facendomi portavoce delle istanze provenienti dal territorio e dall’Amministrazione del Comune di Battipaglia, e con il prezioso contributo tecnico fornitomi ultimamente dal Gruppo Consiliare “Civicamente”, ho richiesto ai vertici dell’Amministrazione Provinciale un intervento risolutivo sulla strada in questione, spesso scenario di drammatici incidenti stradali.

Grazie alla disponibilità del Dirigente Provinciale dott. Ranesi ed alla sensibilità del Presidente Strianese, con i delegati consiglieri alla viabilità, Antonio Rescigno prima ed ora con Carmelo Stanziola, oggi possiamo dire di aver portato a termine un importante risultato per quel territorio.

E’ questa la dimostrazione che, anche dai banchi dell’opposizione, in maniera discreta e determinata, è possibile ottenere risposte concrete nell’interesse dei cittadini della Nostra Provincia”.