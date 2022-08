BCC MONTE PRUNO: DEFINITO IL PROGRAMMA PER FESTEGGIARE IL 60ESIMO ANNO DI ATTIVITA’

Definito e reso noto il programma dell’importante evento celebrativo del 60^ anniversario della costituzione della Banca Monte Pruno del 10 settembre .

Concluso l’ultimo ciclo di eventi che hanno aperto i festeggiamenti del 60^ anniversario della costituzione della Banca Monte Pruno, che si sono tenuti a Laurino il 10 agosto e Roscigno il 12/13/14 e 15 agosto, con grande soddisfazione, la Bcc, in collaborazione con la Fondazione Monte Pruno, come anticipato, ha definito e rende noto il programma dell’importante evento celebrativo che si terrà il 10 settembre al PalaDianflex di Atena Lucana.

Dal programma si evince che, dopo i saluti della Presidente Anna Miscia e l’intervento sulla situazione aziendale attuale della Banca da parte del Vice Direttore Generale Cono Federico, coordinati dalla giornalista Annamaria Sodano, interverranno: Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Cred. Coop Campania/Calabria, Augusto Dell’Erba Presidente di Federcasse,

Sandro Bolognesi e Giorgio Fracalossi rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Cassa Centrale Banca,

Successivamente il Direttore Generale Michele Albanese, intervistato da Tonia Cartolano, nota giornalista Sky, traccerà le fasi salienti dei 60 anni di storia della Bcc.

La serata sarà conclusa dal concerto “stasera non sono solo” di Red Canzian ex Pooh.

L’evento è riservato ai soci della Banca, a cui perverrà invito personale, e ai clienti di tutta la zona di competenza.

Inoltre si sta lavorando, senza sosta, per organizzare, entro la fine dell’anno, altri eventi celebrativi che si terranno nelle restanti zone di competenza della Banca tra cui Fisciano, Salerno e Potenza. I relativi programmi, appena definiti, saranno resi noti attraverso i soliti canali di comunicazione.