BCC MONTE PRUNO: “LA REGIONE CAMPANIA VICINA ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO”

Con estremo piacere apprendiamo la notizia del provvedimento del Consiglio Regionale della Campania dove viene messo al centro delle attenzioni il tema delle BCC, unitamente alle normative che ne regolano il funzionamento, già oggetto di recente intervento da parte del Direttore Generale Michele Albanese, il quale aveva messo in evidenza la necessità di una rivisitazione, da parte del legislatore europeo, dell’apparato regolamentare di riferimento delle Banche di credito cooperativo, in termini di proporzionalità.

Nello specifico, riportiamo un estratto di forte interesse contenuto nell’atto della Regione Campania:

“(….)- Si rende necessario assumere una decisa iniziativa volta al superamento di tale illogica disciplina giuridica e finanziaria a livello europeo, per valorizzare appieno, liberate da vincoli inappropriati, l’apporto delle BCC allo sviluppo economico locale;

IMPEGNA

La Giunta Regionale ad assumere Ie piu opportune iniziative, anche nei confronti del govemo nazionale e del Parlamento della Repubblica, per sollecitare una modifica in sede Unione Europea, dell’attuale regime

giuridico delle BCC per Ie finalita di cui in premessa, utilizzando Ie occasioni rappresentate dalla presenza

del Governo italiano in seno al Consiglio dell’Unione Europea e dalla prossima discussione in sede di Parlamento del Draft Report sul “Pacchetto bancario 2021” (recepimento di Basilea 3+ nell’ordinamentoUE).”

Si tratta di un importante provvedimento che conferma l’attualità di tale argomento.

Prendiamo atto, pertanto, della favorevole posizione assunta dal Consiglio Regionale della Campania in perfetta coerenza con la tempestiva posizione di attenzione assunta pochi giorni fa dal Direttore Generale Michele Albanese e ringraziamo il Presidente De Luca e l’intero Consiglio Regionale della Campania per l’atto di vicinanza espresso.