BELLIZZI, COMUNALI 2024. MADDALO CREDE ANCORA NELL’ALLEANZA CON PELLEGRINO: “FACCIAMO LE PRIMARIE”

“Sinceramente non ho capito cos’è successo a Nicola! Per me non è cambiato nulla sono sempre lo stesso non ho cambiato idea sono al servizio del gruppo e della città. Nicola ha preso un abbaglio e c’è stato un equivoco, infatti non c’è nessuna candidatura ufficiale a sindaco con Fratelli d’italia, quindi smentisco tutto! Resto civico per quanto riguarda il progetto messo in campo così come detto fin dal primo momento.”

Lo scrive il consigliere comunale di Bellizzi Angelo Maddalo.

Mi dispiace che una cena tra sostenitori, amici e partito dove lo stesso Pellegrino è stato invitato abbia fatto scalpore. Sinceramente anche io avrei potuto equivocare le gigantografie di Nicola sparse per il paese ma ho creduto e credo nella buona fede del mio interlocutore. Insomma sgombriamo il campo da ogni dubbio e perplessità, invito e sfido Nicola Pellegrino e chi vorrà aggiungersi, alle primarie, così daremo voce al popolo e se vincerà lui o altri, io li sosterrò senza indugio, sperando che con me si adotti lo stesso metodo.