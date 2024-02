SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE”

“Continuano i lavori programmati per la manutenzione e la messa in sicurezza di alcune strutture della parte piu’ moderna del cimitero cittadino. Impermeabilizzazione delle coperture, rifacimento intonaco dei frontalini ed altri interventi per rendere piu’ agibile e sicuro il nostro camposanto, ma soprattutto per evitare danni ed infiltrazioni ai loculi.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.



Ringrazio per l’ impegno l’ Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, l’ Arch. Onofrio Abronzo Responsabile UTC Servizio Manutenzioni e la dott. ssa Annamaria Vastola, nonche’ l’ Ing. Francesco Ruggiero e la ditta esecutrice Sorvillo Costruzioni.

Ci teniamo tanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e proseguiamo su questa strada con tanti interventi per migliorare la funzionalita’ e la sicurezza degli edifici comunali.