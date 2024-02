PROVINCIA DI SALERNO. AMATO E GIOIELLA (FDI): “INTERVENTI URGENTI SU STRADE PROVINCIALI COMUNE DI CAMEROTA”

I Consiglieri Provinciali Carmine Amato e Aniello Gioiella, del Gruppo Fratelli D’Italia in Consiglio Provinciale, con un’interrogazione scritta e orale chiedono al Presidente Alfieri su sollecitazione del Partito Fratelli d’Italia di Camerota e Cilento Sud, sempre attenti alle problematiche del proprio territorio al fine di affrontare con soluzioni concrete e funzionali le reali esigenze del territorio hanno segnalato una serie di disagi che insistono su strade provinciali , infatti ci sono diverse strade provinciali che hanno bisogno di interventi urgenti, il manto stradale è in condizioni pessime, irregolarità significative e presenza di cedimenti, inoltre la sistemazione della Strada “Mingardina”, strada di grande comunicazione per residenti e turisti.

I Consiglieri Provinciali chiedono se questa Amministrazione intende intervenire su queste arterie, e come intende risolvere l’annoso problema.