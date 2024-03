BELLIZZI, COMUNALI 2024. MADDALO VERSO LA CANDIDATURA A SINDACO CON UNA LISTA CIVICA

Non ci sarà il simbolo di Fratelli d’Italia ma solo un logo civico a sostenere la candidatura a sindaco di Bellizzi di Angelo Maddalo, consigliere comunale in carica che, questa mattina, in Piazza ha voluto, ancora una volta, spiegare le ragioni della rottura con Nicola Pellegrino, confermando, nella sostanza, la sua presenza in campo per la prossima tornata per le Comunali di Bellizzi. Il centro della Piana del Sele, dunque, si appresta a vivere una campagna elettorale per le Comunali con ben tre candidati alla carica di Sindaco: l’uscente Mimmo Volpe, il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Pellegrino ed il Consigliere Comunale Angelo Maddalo.

