PD IN CAMPANIA. PER LE EUROPEE SANDRO RUOTOLO E LELLO TOPO MA C’E’ ANCHE IL NOME DI ENZO MARAIO

Tramontata l’ipotesi di un accordo con Alleanza Verdi Sinistra, adesso, il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio potrebbe giocarsi la carta del Partito Democratico, ritornando, sostanzialmente, al punto di partenza, quello delle Politiche del 2022. L’incontro con la Segretaria Nazionale Elly Schlein potrebbe aver aperto una porta per una sua candidatura all’interno del Pd, con la possibilità di inserire il simbolo del PSE ma non quello nazionale. Maraio si troverebbe, almeno in Campania, in compagnia di Sandro Ruotolo, il cui nome circola da settimane negli ambienti del Partito Democratico regionale, come anche dell’ex parlamentare e consigliere regionale Lello Topo, che ha già avviato la sua campagna elettorale, sostenuto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

