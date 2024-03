FISCIANO. AL VIA IL NUOVO PIANO DELLA DIFFERENZIATA: ECCO LA MACCHINA MANGIAPLASTICA

“Ieri, presso l’isola ecologica di via Prignano, insieme alla nostra società Fisciano Sviluppo, abbiamo inaugurato l’eco-compattatore Mangia-Plastica grazie al progetto innovativo che coinvolge i cittadini nel processo di raccolta e riciclo delle bottiglie in PET del settore alimentare. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’allocazione delle risorse del PNRR, il quale ha introdotto specifici finanziamenti con l’obiettivo di favorire una transizione verso un’economia di tipo circolare.”

Lo annuncia il Sindaco del Comune di Fisciano Vincenzo Sessa.

Questo rappresenta un altro passo avanti nel nostro impegno per l’applicazione concreta e quotidiana delle buone pratiche di economia circolare.

L’eco-compattare, è in questi giorni in funzione e per il suo utilizzo basterà seguire le istruzioni indicate sul display.

Dal 1 aprile, con l’avvio dell’Iniziativa Famiglia Riciclona 2024, grazie all’attivazione dell’Account Utenze Tari tramite la nuova app Fisciano Differenzia si potrà partecipare ai concorsi e/o premialità.