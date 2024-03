FORZA ITALIA IN REGIONE: CONTATTI CON UN ASSESSORE E CON UN CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

Un assessore regionale ed un consigliere di maggioranza sono in contatto con i vertici regionali di Forza Italia e stanno valutando, seppure con tempi diversi, un’adesione al partito degli azzurri. Nei corridoi della sede del Consiglio Regionale di Napoli le voci, proprio in questi giorni, si rincorrono perchè, con lo stop al Terzo Mandato, pare essere iniziata una grande campagna acquisti, all’interno dei diversi settori dell’amministrazione regionale in carica.

Chi sono i nomi finiti nel taccuino degli appuntamenti di Forza Italia Campania ?

Ah, saperlo…