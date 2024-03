GIGI CASCIELLO (AZIONE): “CANDIDATURA ALLE EUROPEE? NEI PROSSIMI GIORNI DECIDERA’ LA DIREZIONE NAZIONALE”

Azione scalda i motori in vista delle prossime scadenze elettorali sul territorio. Dalle comunali alle Europee, per le quali circola, da tempo, anche il nome dell’attuale Coordinatore Provinciale del partito Gigi Casciello.

Gigi Casciello, Azione si consolida su tutto il territorio della Campania. Un gruppo consiliare in Regione sempre piu’ numeroso, un’attenzione particolare di Calenda per il territorio. All’orizzonte le Europee di Giugno.

“La chiarezza della proposta politica senza sovrastrutture ideologiche, le risposte ai problemi reali, alla fine paga. Siamo consapevoli di aver scelto una strada difficile senza rincorrere facili spot populistici ma sappiamo anche che questa è l’unico percorso possibile perché gli italiani recuperino stima nei confronti della politica ormai ridotta a schieramenti di tifoserie senza alcuna capacità di entrare nel merito dei problemi. Ecco perché non ha alcun senso chiedere con chi si sta, se con la destra o con la sinistra, ma piuttosto cosa si vuole fare”.

La Campania è la regione piu’ importante del Collegio Sud Italia. Azione dovrà puntare proprio su candidati del territorio. E le voci su di una tua candidatura si moltiplicano.

“Non solo la Campania e’ la regione più grande della circoscrizione elettorale delle elezioni europee ma la provincia di Salerno è la terza provincia della circoscrizione Sud dopo Napoli e Bari. Grazie al quotidiano lavoro di Carlo Calenda Azione raggiungerà anche al Sud un risultato straordinario alle europee e noi faremo la nostra parte così come già accaduto alle politiche quando a Salerno città abbiamo raggiunto il 10%. Una mia candidatura? Ho dato la mia totale disponibilità e nei prossimi giorni in Direzione nazionale verranno definite le liste. Io non mi sottraggo mai ma sarà il partito a decidere”.