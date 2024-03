TORNA LA LEOPOLDA DI MATTEO RENZI: A FIRENZE DAL PROSSIMO 8 MARZO VERSO LE EUROPEE

“Iniziamo venerdì sera alle 21 precise. E in quel momento riaccenderemo le stelle, partendo dalla storia di Firenze, dalla storia della Leopolda, dal ruolo delle donne in un 8 marzo che sarà per noi un 8 marzo speciale”. Lo afferma, in merito alla Leopolda, in programma dall’8 al 10 marzo prossimi, a Firenze, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Prima che inizi la Leopolda, ci saranno due eventi importanti in stazione – prosegue l’ex premier -. Nel pomeriggio (dalle 14 alle 20) si riunisce il Partito democratico europeo, la nostra famiglia di Bruxelles (si potrà partecipare all’evento europeo dalle 15:30). Dalle 20 alle 21 si riunisce in stazione l’assemblea cittadina di Italia viva che ufficializzerà la nostra posizione verso le elezioni Comunali”.

