IL MOVIMENTO 5 STELLE DELLA PROVINCIA DI SALERNO SI RITROVA PER IL CANTIERE DELLE IDEE

Domani 5 Marzo 2024, alle ore 18:00, presso la Sala Molinari del Complesso dei Frati Cappuccini, in Piazza San Francesco, Salerno, il Gruppo Territoriale di Salerno del Movimento 5 Stelle è lieto di annunciare il convegno “Cantieri delle Idee – La Città Ideale: Diritti Civili e Parità di Genere”. Questo evento si propone come un’importante occasione di confronto per coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

Interverranno all’evento Francesca Napoli di Arcigay Salerno; Federica Di Martino, Psicologa e Psicoterapeuta, nonché fondatrice della pagina Instagram IVGstobenissimo; Michela Mucci, Responsabile del CAV “Leucosia” di Salerno, appartenente all’Associazione Differenza Donna; Anna Maria Cefalo, Avvocata e Presidente CIF Provinciale di Salerno, Responsabile del CAV “Centro Ascolto Donna”; Vilma De Sario Tabano, Presidente di Spaziodonna; Sara Merola, rappresentante di Amnesty International sez. Salerno; Alessandra Galatro del Progetto Fuori_Tratta, Arci Salerno; e Anna Bilotti, Senatrice M5S e membro delle Commissioni per i diritti umani e contro la violenza di genere. L’introduzione e la moderazione dell’evento saranno curate da Claudia Pecoraro, Consigliera al Comune di Salerno per il M5S e Membro della Commissione Regionale per la Parità dei Diritti.

I saluti istituzionali saranno affidati a Virginia Villani, Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Michele Cammarano, Consigliere regionale, e Arturo Cosenza, Rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle a Salerno. Questo convegno si configura come un’opportunità straordinaria per ascoltare e interagire con i protagonisti dell’associazionismo cittadino e nazionale, impegnati nella promozione dei diritti civili e della parità di genere. Sarà un momento di riflessione, discussione e ispirazione, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento positivo nella nostra comunità e oltre. Saranno benvenuti attivisti, studenti, professionisti e tutti coloro che sono interessati a contribuire al progresso nei settori dei diritti civili e della parità di genere