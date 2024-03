PROVINCIA DI SALERNO. MERCOLEDI’ 6 MARZO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPORTABILITY PLUS

La Provincia di Salerno, mercoledì 6 marzo alle ore 10 presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino presenta il progetto “Sportability plus” finanziato dall’Unione Province d’Italia nell’ambito del programma “GAME UPI, tutti in campo, nessuno escluso” che promuove nelle Province eventi di sport di comunità per costruire una società più inclusiva, per sensibilizzare ad uno stile di vita sano, per favorire la diffusione della partecipazione alla pratica sportiva e alle attività che sviluppano le abilità motorie dei giovani con disabilità e delle loro famiglie.

Partecipano per la Provincia di Salerno il presidente Franco Alfieri, il consigliere delegato allo sport Antonio Fiore e la dirigente Gioita Caiazzo. Inoltre partecipa il vice direttore UPI Claudia Giovannini. Sono presenti i vari referenti dei partner di progetto.