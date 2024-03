SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE ALLE OPPOSIZIONI: “MAI SPERPERATO DENARO PUBBLICO”

“Da quasi 9 anni amministro questo paese da Sindaco e per ben 4 anni ho amministrato da Presidente la nostra bellissima Provincia di Salerno. Non risulta che io abbia mai sperperato fondi pubblici.

Anzi, ho sempre assicurato e garantito tutti i servizi pubblici essenziali, senza lasciare mai nessuno indietro. Sosteniamo sempre tutti coloro che ci propongono belle iniziative per il paese. I soldi che spendiamo servono sempre e solo a migliorare la qualita’ dei servizi ai cittadini, andando a rafforzare uffici e servizi dell’ Ente, dove non abbiamo ancora sufficienza di personale interno.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Tra l’ altro, quanto scritto in uno “pseudo manifesto” da chi usa strumentalmente i numeri per suscitare scalpore (mettono addirittura gli zero dopo le virgole !!!), non corrisponde affatto a verita’.

Prima di tutto i fondi impegnati servono per erogare servizi per ben 12 mesi, ovvero per tutto l’ anno 2024, ed e’ ovvio che vengano impegnati ad inizio anno.

Inoltre sono imputati su due annualita’ diverse, ovvero in parte sull’ esercizio finanziario 2023 ed in parte sul 2024. Vuol dire che la spesa viene ripartita addiruttura su due annualita’ (24 mesi).

Ma so che, purtroppo, molti dei firmatari poco capiscano di finanza degli enti locali o, meglio, che facciano finta di non capire.

Capisco anche che ogni tanto debbano far capire ai cittadini che esistono ancora. Giusto per capirci.

Ma siamo serenissimi e tranquillissimi come sempre perche’ non abbiamo mai tolto fondi ai servizi ed alla citta’, ed anzi anche i fondi di cui si parla servono per potenziare ed ampliare temporaneamente il personale e dare risposte piu’ celeri alla nostra comunita’.

Nei prossimi mesi inizieranno lavori pubblici ed altro per almeno 5 milioni di euro (centro storico, campo sportivo, centro di raccolta rifiuti, innumerevoli interventi di manutenzione e ristrutturazione), e tutti saranno realizzati con finanziamenti ottenuti a fondo perduto e che saranno spesi per la comunita’ per opere che continueranno a cambiare il volto della nostra citta’.

Abbiamo appena completato opere per 6 milioni di euro, sempre ottenute a fondo perduto (fognature per 4.6 milioni e scuola superiore per 1.5 milioni di euro).

Consigliererei ai vari gruppi e gruppetti che firmano pseudo manifesti, di comunicare queste cose alla citta’, che sono davvero importanti per il futuro, almeno avrebbero la possibilita’ di aggiungere molte piu’ cifre ai “numeri che danno al bancolotto”, visto che i milioni di euro che otteniamo da altri enti a fondo perduto hanno molte ma molte piu’ cifre delle ridicole somme di cui essi strumentalmente parlano.