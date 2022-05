BELLIZZI. DOMENICA 15 FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA PER LA RACCOLTA FIRME

Fratelli d’Italia torna in piazza e, questa volta, lo fa a Bellizzi, nel cuore della Piana del Sele, dove domenica 15 maggio si terrà un evento con i vertici cittadini di FDI, insieme a tutti i dirigenti provinciali e regionali, per la raccolta firme sui provvedimenti per i quali il partito di Giorgia Meloni si sta battendo. Angelo Maddalo, consigliere comunale ed esponente di Fratelli d’Italia, rivolge un invito a tutti i cittadini.

“Da un anno ormai come consiglieri comunali” sottolinea Maddalo ” abbiamo aderito a questo partito, perché interpreta e rappresenta in maniera forte i nostri ideali, basandosi su valori importanti. Inoltre corrisponde in pieno con il nostro metodo di agire, fattivo e concreto, sempre in prima linea come facciamo ormai da decenni nel nostro Comune. Attualmente con i cittadini abbiamo ritrovato la voglia di fare politica, infatti tanto entusiasmo ed attivismo stanno inondano il nostro progetto politico. Non a caso il gruppo di militanti di riferimento con cui io ed i consiglieri stiamo costruendo, cresce e non solo nel numero, bensì nella professionalità e nella competenza in variegati settori! Questo gazebo rappresenta l’ennesima manifestazione con cui il gruppo di FDI Bellizzi conferma la propria presenza sul territorio, sempre al fianco della cittadinanza in modo coerente, coraggioso e leale!”