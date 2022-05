FRANCESCO MORRA: “PROVINCIA ADERISCE A NOTTE EUROPEA DEI MUSEI, INGRESSI AD 1 EURO”

“Sabato 14 maggio, torna in Italia la “Notte Europea dei Musei”. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, prevede l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di un euro. Per l’occasione è stato disposto il prolungamento dell’orario di apertura al pubblico di alcuni Musei Provinciali: Museo Archeologico della Lucania di Padula fino alle 22; Castello Arechi di Salerno fino alle 22; Pinacoteca Provinciale di Salerno fino alle 24.”

Lo annuncia il Consigliere Provinciale Francesco Morra, delegato ai Beni Archeologici ed al Patrimonio Culturale della Provincia di Salerno.

Un appuntamento da non perdere, perché non solo i musei sono la casa e i custodi delle nostre radici, il luogo ideale dove incontrarsi in sicurezza e riscoprire quella bellezza di cui, oggi più che mai c’è bisogno, ma sono anche degli spazi, come ci ricorda Renzo Piano, in cui si dovrebbe perdere la testa. In qualità di delegato alla cultura per la Provincia, rivolgo a tutti il mio invito a partecipare: coppie, single, famiglie, gruppi di amici. Sarà l’occasione per trascorrere un sabato diverso dal solito che regalerà sicuramente emozioni.