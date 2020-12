BILANCIO REGIONALE 2021. CENTRO DESTRA VERSO UNA MOZIONE UNICA

Sono al lavoro, proprio in queste ore, i consiglieri regionali del Centro Destra, coordinati da Stefano Caldoro, per mettere a punto una mozione unica contro il bilancio di previsione 2021 che, dopo l’ok da parte della Giunta, si appresta ad arrivare in aula per il prossimo 23 Dicembre. Non ci saranno, dunque, diverse mozioni ma un unico atto politico che metterà insieme tutti i consiglieri regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Il Bilancio, anche se non è ancora ufficiale, arriverà in aula con la fiducia, come già accaduto negli ultimi anni, per evitare che ci possa essere l’assalto agli emendamenti da parte anche dei singoli consiglieri regionali di maggioranza.