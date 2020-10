CAMBIAMO SALERNO: “STOP ALLE LUCI D’ARTISTA, DIAMO I SOLDI ALLE IMPRESE”

Alla luce della nuova ordinanza Regionale che aggrava ulteriormente la situazione economica/lavorativa di tutte le attività commerciali, ma che nello specifico si abbatte come una mannaia su Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub e vista anche la decisione di tenere ancora CHIUSE LE SCUOLE (in barba anche alle indicazioni del Ministero dell’istruzione) solo per la palese assenza di una programmazione nella gestione dei trasporti pubblici, riteniamo GRAVISSIMA ED INCOMPRENSIBILE la decisione del Sindaco di Salerno e della sua giunta di approvare ,con atto deliberato n.167/2020, lo stanziamento di € 671.945,59 per l’evento “Luci d’Artista”.

Lo chiedono i responsabili cittadini di Cambiamo!.

Da una parte si adottano misure di chiusura e limitazione di movimenti, dall’altra si decide di “sperperare” soldi pubblici per un evento che non aiutera’ il commercio (soprattutto in questa fase),dedicato come tutti gli anni ad una sola parte della città e che è per sua natura predisposto a veri e propri assembramenti;

la domanda quindi nasce spontanea: il virus durante “Luci d’Artista” andra’ in vacanza, sara’ distratto dalle luminarie e quindi non contagioso oppure verra’ finalmente debellato con qualche colpo di lanciafiamme?

Siamo davvero alle comiche.

Riteniamo dunque che tale delibera sia da ANNULLARE IMMEDIATAMENTE e

destinare tale somma al sostegno di tutte le attività colpite e ai lavoratori e famiglie

che inevitabilmente verranno danneggiati dai provvedimenti adottati in Regione.

Il coordinamento cittadino di CAMBIAMO! Con TOTI SALERNO è pronto a fare la propria parte, coinvolgendo le associazioni di categoria, per la stesura di un piano immediato e concreto.