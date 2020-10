LA SOLIDARIETA’ DI FISCIANO GESTIRA’ SERVIZIO SANITARIO NELL’AEROPORTO DI SALERNO

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio sanitario Aeroportuale presso l’Aeroporto “Costa d’Amalfi” è risultata aggiudicataria in qualità di capofila dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) composta dal sodalizio con sede alla frazione Lancusi, la Croce Rossa Italiana di Salerno e l’A.V.I.S. di Pellezzano (SA).

Il servizio è stato attivato a partire dal corrente mese di ottobre e avrà la durata di un anno. I volontari delle Associazioni aggiudicatarie del servizio presteranno il proprio contributo in termini di assistenza sanitaria ai passeggeri che utilizzeranno lo scalo salernitano per i voli di linea previsti dallo stesso, soprattutto lungo le tratte Nazionali.

Soddisfazione per l’aggiudicazione dell’appalto è stata espressa dal Presidente de “La Solidarietà”, Alfonso Sessa, che ha ringraziato tutti coloro che hanno mostrato, per l’ennesima volta, fiducia nell’operato e nella professionalità di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al servizio della collettività.

“Grazie all’impegno di medici, volontari e infermieri – afferma Sessa – si continuerà sempre e comunque a lavorare in maniera professionale nell’interesse del proprio territorio di competenza e anche oltre i confini dello stesso”.

Tale impegno, messo in atto da “La Solidarietà”, è finalizzato, insieme ad altre valide iniziative, a far in modo che Salerno si doti di uno scalo di eccellenza che la renda città Europea a tutti gli effetti.