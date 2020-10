CAMBIAMO!: SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA DI DE PRISCO A PAGANI

ll Segretario provinciale Luigi Cerruti a nome di tutto il Direttivo esprime soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dal Segretario cittadino di Pagani prof. Dino Torre che ha concorso in maniera sostanziale all’elezione dì Lello De Prisco a Sindaco dellla città. Un plauso anche a Pietro Sessa per la grande affermazione personale e di tutta la lista da lui capeggiata mirabilmente. Al Segretario provinciale si uniscono i Dirigenti regionali Marco Abate ed Alfonso Baviera augurando buon lavoro al neo Sindaco ed alla Giunta che andrà a formare consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare ma che sapranno sicuramente dirimere con la conseguente rinascita della città da troppo tempo involuta.

