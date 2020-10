COMMERCIALISTI DI SALERNO AL VOTO: ECCO TUTTE LE LISTE ED I CANDIDATI

Saranno tre le liste in corsa per le Elezioni dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno in programma per la prima settimana di Novembre. Oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature. Ecco tutti i nomi.

UNITI PER LA PROFESSIONE

Agostino Soave (Presidente)

Giuseppe Arleo

Antonella Barletta

Vincenzo Capasso

Gerardina Castronuovo

Maria Catarozzo

Pierluigi Chiarito

Achille De Caro

Antonio De Lucia

Angelo Fiore

Nicola Fiore

Matteo Galileo

Silvia Iula

Vincenzo Landi

Gerardo Petrozzino

Donatella Raeli

Americo Rinaldi

Massimo Ronca

Mauro Scelzo

Ciro Squitieri

PIU’ ORDINE

Matteo Cuomo (Presidente)

Cristina Del Gaizo

Fortunato Luigina

Fabiana Gattola

Leo Albina

Ciro Bello

Gerardo Bernardi

Cernicchiaro Walter

Pompeo Cerra

Carlo Cosentino

Francesco de Napoli

Mauro De Sanctis

Arturo Danza

Gerardo Giannella

Danilo Lettieri

Luigi Maiorano

Giovanni Monetti

Daniele Orilia

Roberto Palladino

Antonio Vuolo