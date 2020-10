CAMMAROTA CONTRO LOFFREDO: “DEHORS, UNO SCHIAFFO LE CHIACCHIERE DELL’ASSESSORE”

“Da quindici giorni chiediamo all’amministrazione comunale di autorizzare i dehors invernali in deroga con rinuncia alla tassa di occupazione per salvare la nostra economia, ma la risposta dell’assessore che se ne lava le mani e invoca aiuti da Roma è inaccettabile”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “avevamo denunciato che molti bar e ristoranti chiuderanno in quanto in tanti non entreranno nei locali chiusi e pertanto bisognava agire senza attendere eventuali misure governative. Oggi l’assessore invoca l’intervento del Governo nazionale quando ha il potere e quindi il dovere di intervenire, e non intervenendo butta a mare i sacrifici di una vita”

“D’altro canto”, conclude Cammarota, “il Comune di Salerno non perderebbe nulla, in quanto la rinuncia alla tassa è una rinuncia a qualcosa che se non si autorizza, non si fa”.