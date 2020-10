COSIMO ADELIZZI (MS5): “FONDI DAL GOVERNO PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

“La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato e discusso lo schema di Decreto che dà il via alla ripartizione del fondo per il sostegno agli enti locali in deficit strutturale previsto dal Decreto Agosto. Dei 200 milioni di euro totali stanziati dal Governo, per il prossimo triennio, solo nel salernitano sono stati assegnati più di 4 milioni e mezzo al comune di Eboli, 31 milioni di euro per Battipaglia, 6 milioni al comune di Scafati, oltre 4 milioni per Contursi Terme, quasi 3 milioni al comune di Nocera Inferiore, 238mila euro ad Acerno e 64mila euro per il comune di Petina.

Si tratta di un risultato importante che dona una boccata di ossigeno ai nostri comuni in difficoltà. Voglio ringraziare il viceministro Laura Castelli per il grande lavoro svolto e i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Sarconio e Vincenzo Spinelli per il costante impegno quotidiano, rispettivamente in favore delle comunità di Scafati e di Nocera Inferiore. Ora lavoriamo insieme agli Enti Locali per trasformare queste risorse in miglior qualità della vita per i cittadini” – lo dichiara in una nota Cosimo Adelizzi, deputato del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio e vicepresidente della Commissione parlamentare per la Semplificazione.