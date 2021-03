CAMPANIA, 5,8 MILIONI DI ABITANTI: UN MINISTRO SENZA PORTAFOGLI E DUE SOTTOSEGRETARI

Quanto pesa la politica della Regione Campania nella composizione dell’ultimo Governo di Mario Draghi ? Stando ai numeri poco o poco piu’ di nulla perchè, a fronte dei 5,8 milioni di abitanti e degli 89 parlamentari eletti tra i diversi partiti, oggi all’interno del nuovo esecutivo ci sono solo Mara Carfagna (Ministro al Sud senza portafogli), i due sottosegretari Enzo Amendola (Partito Democratico) e Carlo Sibilia (Movimento 5 Stelle). A guardare ancora meglio i numeri la bocciatura riguarda il territorio ma in modo particolare il M5S che, in Campania, alle ultime elezioni politiche del 2018, ha eletto la bellezza di 60 parlamentari. Insomma, c’è qualcosa che non funziona nel peso specifico della politica della Campania ma anche all’interno dello stesso M5S che ha bocciato un territorio che tanto ha dato in termini elettorali alle ultime Politiche del marzo 2018. Diverso, ma non per questo positivo, il giudizio che bisogna esprimere nei confronti delle altre forze politiche che siedono in maggioranza: Forza Italia, alla fine, puo’ ritenersi soddisfatta; meno il Partito Democratico che, da oggi, ha anche un parlamentare campano in piu’ con l’ingresso di Eva Avossa; la Lega paga lo scotto di una rappresentanza parlamentare esigua e poco considerata a livello nazionale; Italia Viva non poteva avere altro nella composizione del Governo.

