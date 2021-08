CATELLO MARESCA: “BENE ACCORDO CENTRO DESTRA PER SALERNO E CASERTA”

“L’accordo raggiunto sui candidati sindaci di Salerno e Caserta dai coordinatori regionali del centrodestra, testimonia il clima di grande collaborazione tra le forze della coalizione che sostiene il nostro progetto civico. Una coalizione unita come non mai e decisa a sbaragliare quel che resta di un centrosinistra litigioso, frammentato, eterodiretto dalle conventicole romane, sempre più succube del correntismo interno e dei giochi per la poltrona dei vari ras locali”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

