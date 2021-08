SALERNO, COMUNALI 2021. PIERRO(LEGA): “GARANTITA UNITA’ DEL CENTRO DESTRA”

“La Lega sosterrà l’avv. Michele Sarno a Salerno. Grazie alla mediazione del tavolo regionale sono stati garantiti importanti equilibri che garantiscono alla Lega il candidato su Caserta. Una grande opportunità per il centrodestra che, unito, può giocare una partita importante a Salerno. Stiamo lavorando pancia a terra anche nelle altre province. È, come ho sempre ribadito, una questione di buonsenso mettere la coalizione in condizione di garantire le giuste rappresentanze. In provincia di Salerno ci sono ottime possibilità di crescita e di centrare importati obbiettivi elettorali per la Lega. La gente, come non mai, è stanca di anni di promesse non mantenute e di inutili “passerelle”. Il centrosinistra ha creato clientele che hanno favorito i soliti carrozzoni senza tenere conto delle esigenze dei territori, in particolare quelle delle Aree interne. Oggi, come ieri, puntiamo ad offrire alternative serie, credibili e affidabili. Questo è il nostro impegno. Pronti ad accogliere nelle nostre liste tutte le persone che vogliono mettersi in gioco con idee, proposte e soluzioni per Salerno e gli altri comuni. Al via la stagione del riscatto. I salernitani meritano di più”. Così in una nota il consigliere regionale e coordinatore provinciale della Lega a Salerno Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp