BATTIPAGLIA. UGO TOZZI, IN CAMPO L’UNICA CANDIDATURA DI CENTRO DESTRA

Al momento, in attesa delle decisioni di Forza Italia e Lega, quella del medico Ugo Tozzi è l’unica candidatura di centro destra per le prossime comunali 2021 di Battipaglia. Sostenuta da Fratelli d’Italia, la candidatura di Tozzi, almeno fino ad oggi, pare essere l’unica con una forte e chiara connotazione politica: un centro destra che, nel comune di Battipaglia, soprattutto in occasione delle elezioni politiche ha ottenuto importanti risultati, che oggi si ritrova attorno al nome di un esponente di Fratelli d’Italia. Tre liste, di cui due civiche, sostengono la corsa di Tozzi verso la carica di Sindaco di Battipaglia ma non è escluso che, nei prossimi giorni, altre forze possano aggregarsi alla sua coalizione. Nel frattempo si allungano i tempi per conoscere le decisioni di Forza Italia e Lega: nulla da escludere, neppure che i rappresentanti dei partiti decidano di rinunciare al simbolo per andare con una civica verso altre direzioni.

