NURSIND SALERNO: “FARE CHIAREZZA SU CONTRATTO AUSILIARI NEGLI OSPEDALI PUBBLICI”

Una nota indirizzata alla Direzione Generale dell’Asl, ai vertici della So.Re.Sa. ma anche agli organi di vigilanza per verificare eventuali irregolarità nel contratto per l’appalto del servizio di Ausiliarato. A scriverla è Biagio Tamasco, Segretario Provinciale del sindacato Nursind, fortemente preoccupato che le mancanze all’interno del Contratto di Appalto possano avere ripercussioni, anche di carattere giuridico, sul personale infermieristico in servizio all’interno delle strutture ospedaliere.

“Sono molti gli interrogativi”, scrive Tamasco, “tra il capitolato del contratto ed il servizio effettivamente reso dall’azienda vincitrice della gara, tanto, che se accertati, rappresenterebbero una condizione per l’inadempimento contrattuale”.

Da qui la richiesta, inviata anche alle Procure di Salerno, Nocera Superiore e Vallo della Lucania, per l’accertamento di eventuali comportamenti illegittimi da parte dei vertici dell’azienda in questione.