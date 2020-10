CAVA DE’ TIRRENI. ECCO LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO VINCENZO SERVALLI

Questa mattina, martedì 13 ottobre, alle ore 12, nella Sala del Consiglio Comunale “Sabato Martelli Castaldi”, il Presidente dell’Ufficio Centrale di Controllo, Gustavo Danise, magistrato della Procura del Tribunale di Nocera Inferiore, ha ufficialmente proclamato Sindaco della Città di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, consegnandogli la fascia tricolore per il secondo mandato sindacale a seguito del risultato elettorale delle Amministrative del 20 e 21 settembre scorso, che lo ha visto affermarsi al primo turno con 16.468 voti, pari al 51,52 per cento dei consensi.

All’Atto della Proclamazione, il Sindaco Vincenzo Servalli, ha reso noto anche la nuova Giunta Comunale che è composta da:

– Nunzio Senatore, vicesindaco, assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

– Annetta Altobello, assessore alle Politiche Sociali e Beni Comuni;

– Giovanni Del Vecchio, assessore alle Attività Produttive;

– Antonella Garofalo, assessore alla Polizia Locale, Trasporti e Viabilità;

– Lorena Iuliano, assessore all’Istruzione e Patrimonio;

– Armando Lamberti, assessore alla Cultura, Turismo, Progetti e Fondi Europei, Rapporti con l’Università, Politiche per la tutela della salute, Contenzioso.

“Ripartiamo con ancora più forza e determinazione, se possibile, per questi ulteriori cinque anni – afferma il Sindaco Servalli – nel segno della continuità così come ci hanno chiesto i cittadini cavesi, per portare al termine tutti i progetti in cantiere e realizzarne altri, ai quali stiamo già lavorando, per continuare nell’opera di crescita e di sviluppo della nostra città”.