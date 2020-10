CAVA DE’ TIRRENI. ITALO CIRIELLI (FDI): “SERVALLI PROCEDA CON BONIFICA AREA SANTA LUCIA”

“Faccio appello al sindaco Vincenzo Servalli affinchè solleciti gli uffici competenti a provvedere alla bonifica degli spazi adiacenti l’Istituto Comprensivo Statale “Santa Lucia””. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Alcuni residenti mi segnalano la presenza di materiale sospetto, apparso nei pressi del plesso scolastico, a seguito del maltempo della scorsa settimana. Sono passati diversi giorni, ma la situazione è sempre la stessa. E’ opportuno, dunque, che l’amministrazione comunale, a partire dal primo cittadino, si interessi della questione il prima possibile facendo rimuovere tale materiale per ripristinare il decoro e garantire la sicurezza dell’area in questione, frequentata ogni giorno dai bambini, dalle loro famiglie e dal personale scolastico” conclude Cirielli.

Share on: WhatsApp