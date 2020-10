LEGGE ELETTORALE. FRENATA IN COMMISSIONE, TORNA IL MAGGIORITARIO MA TUTTO RINVIATO AL SEMESTRE BIANCO

La Legge Elettorale si impantana in Commissione: o, forse meglio, viene impantanata dagli stessi attori della maggioranza del Governo Conte che, dopo aver puntato con decisione verso un sistema proporzionale, ringalluzziti dai dati dei ballottaggi, adesso guardano con fiducia ad un sistema maggioritario dove le alleanze strutturali tra Pd e M5S potrebbero essere decisive. I tempi ?

Si allungano, e non di poco, perchè oramai il confine temporale è quello del semestre bianco del Presidente della Repubblica, scelto anche per motivi di carattere giuridico, considerato che in quella fase, per dettato costituzionale, non si puo’ procedere allo scioglimento delle Camere. E, quindi, anche questo annuncio della maggioranza Conte finisce nell’elenco delle promesse disattese: la legge elettorale la si farà, come è sempre accaduto, 6 mesi prima del voto per le politiche. E, considerati i precedenti risultati, per l’attuale maggioranza c’è poco da stare allegri.