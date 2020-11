COMMISSIONI SPECIALI IN REGIONE: DUE PRESIDENZE IN ARRIVO PER I CONSIGLIERI SALERNITANI

In attesa di conoscere la data per la convocazione della nuova seduta del Consiglio Regionale della Campania, ci sono due consiglieri regionali, eletti in Provincia di Salerno, che sono pronti ad affrontare una nuova avventura alla guida di due Commissioni Speciali.

Si tratta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri, indicato dal centro destra quale Presidente della Commissione Trasparenza, che si occuperà, tra l’altro, anche della gestione delle società partecipate della Regione Campania.

Il secondo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, alla sua seconda consiliatura, per il quale è pronta la Presidenza della Commissione riservata alle aree interne.

Ai due Presidenti di commissione speciale, si aggiungono i Presidenti delle Commissioni Permanenti: Franco Picarone (Bilancio) e Luca Cascone (Trasporti).