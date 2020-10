COMUNALI 2021 A NAPOLI. DE MAGISTRIS CONFERMA: “L’ASSESSORE CLEMENTE CANDIDATA SINDACO”

Sarà Alessandra Clemente, attuale assessore comunale ai Giovani del Comune di Napoli, la candidata a sindaco scelta e voluta dall’attuale primo cittadino Luigi De Magistris. Il nome della Clemente era già circolato nelle scorse settimane ma, questa mattina, il sindaco di Napoli ha rotto gli indugi, indicando la giovane amministratrice del comune partenopeo per la sua successione.

«Non potrò fare il giocatore in campo, mi devo cimentare a fare l’allenatore», dice de Magistris, che aggiunge: «Ho ritenuto di scegliere una persona che non è l’erede naturale, non è il predestinato, non è una persona superiore agli altri elementi della squadra, ma che potesse essere la più idonea in questo momento a essere il punto di riferimento di una squadra forte, il cui candidato prescelto si deve mettere al servizio della squadra e ovviamente poi della città, e la squadra si deve mettere al servizio della persona scelta».