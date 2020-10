BATTIPAGLIA. DAL PD A FDI PASSANDO PER LA GIUNTA FRANCESE: TUTTI A SALUTARE IL NUOVO TRENO

Come accadeva negli anni ’30, tutti alla stazione a salutare la partenza di un nuovo treno. Questa volta il treno non è nuovo, anzi, ma si tratta della prima volta del Freccia Azzurra nella stazione di Battipaglia. Ed allora quale migliore occasione per salutare l’inizio di un nuovo servizio ?

Tutti insieme, almeno sotto il profilo politico: dal Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano al Vice Sindaco di Battipaglia Cappelli, dall’ex vice sindaco di Fdi Ugo Tozzi al Presidente dell’Asi Antonio Visconti: tutti insieme, appassionatamente. Ed i rappresentanti del Movimento 5 Stelle? Forse, erano a bordo…