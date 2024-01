COMUNALI 2024. CENTRO DESTRA, SI ATTENDE LA PRIMA MOSSA PER UNA RIUNIONE DEI PARTITI

Chi farà la prima mossa dopo la conclusione del congresso provinciale di Forza Italia che ha incoronato Roberto Celano quale nuovo responsabile del partito degli Azzurri ? Chi chiamerà chi, per avviare un dialogo tra i partiti del centro destra della Provincia di Salerno che, oramai, manca da mesi ? Chiusa la fase congressuale – che ha prima coinvolto FDI e poi Forza Italia – adesso ci sono, all’orizzonte, le elezioni comunali con le sfide importanti che riguardano Baronissi, Capaccio, Nocera Superiore e Sarno. Partite che, il centro destra, potrebbe giocare, a condizione di potersi presentare unito alle prossime comunali. La situazione, pero’, non è facile, anzi e le recenti dichiarazioni di Fulvio Martusciello, con le repliche dei responsabili provinciali di Fratelli d’Italia, hanno gettato ulteriore benzina su di un fuoco che non si è mai spento.

