BELLIZZI, COMUNALI 2024. VOLPE GIA’ PRONTO CON LA LISTA: DA VALUTARE DUE NUOVI NOMI

Città Possibile: la storia si ripete, a Bellizzi, con la candidatura a Sindaco di Mimmo Volpe che, ottenuto l’ok al terzo mandato con il provvedimento del Consiglio dei Ministri, si è, immediatamente, lanciato nella campagna elettorale per la prossima tornata per le Comunali dell’8 e 9 Giugno. Praticamente definita anche la lista anche se, fanno sapere da Bellizzi, il Sindaco è intenzionato a fare alcuni innesti all’interno del gruppo già consolidata nel corso degli ultimi 5 anni di lavoro a Palazzo di Città. C’è ancora tempo, ma non troppo: l’intenzione di Volpe è quella di chiudere, in maniera quasi ufficiale, la lista Città Possibile per la fine del mese di Febbraio.

Share on: WhatsApp