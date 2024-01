I GIOVANI DI FORZA ITALIA SALERNO PROTAGONISTI AL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PARTITO

“Il congresso provinciale di domenica ha sancito chiaramente quale ruolo abbia Forza Italia Giovani in questa provincia e quale importanza abbia avuto il nostro impegno nella composizione della lista che accompagnerà il neo coordinatore Celano nello svolgere egregiamente il suo ruolo.

Siamo perciò orgogliosi di poter annunciare la prestigiosa nomina di Francesco Della Rocca, brillante ventiduenne già vice coordinatore vicario del coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani, come vice coordinatore responsabile della comunicazione e della propaganda in Forza Italia. Oltre a lui, individuati poi nel sottoscritto, in Alessandro Mucciolo ed in Antonio Trezza i tre delegati del movimento giovanile salernitano che potranno votare al congresso nazionale che si svolgerà il prossimo 24 e 25 febbraio a Roma.

Come vice coordinatore regionale vicario e come coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani mi ritengo dunque soddisfatto: ci attende un futuro fatto di rinnovato impegno politico, ma con un direttivo del nostro partito che guarda alle nuove generazioni includendole sin da subito in tutti i processi decisionali. Forza Italia!”

È la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale a Salerno per Forza Italia Giovani, a margine del congresso provinciale di Forza Italia tenutosi domenica 28 gennaio all’Hotel Polo Nautico.