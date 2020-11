COMUNE DI SALERNO. LUNEDI’ 30 NOVEMBRE VERIFICA PER RIAPERTURA SCUOLE

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore alla Scuola Eva Avossa hanno incontrato stamani il Responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’ASL Salerno. Il Comune di Salerno ha come obiettivo prioritario la riapertura in sicurezza delle scuole garantendo la salute e la serenità di tutta la popolazione scolastica e delle famiglie.

L’intento è quello di permettere il ritorno in aula delle scuole dell’infanzia, asili nido e prima elementare.

Si è condiviso di continuare nell’opera di monitoraggio, definendo una campionatura adeguata del personale scolastico, degli studenti e dei loro familiari, onde verificare l’andamento della pandemia ed avere oggettivi elementi di valutazione alla base delle decisioni da assumere in condivisione con i responsabili dell’ASL, dei dirigenti scolastici, delle famiglie.

Lunedì prossimo 30 novembre sarà compiuta una prima valutazione dei dati raccolti e tale osservazione proseguirà quotidianamente.

Comune di Salerno ed ASL Salerno hanno anche ipotizzato un piano di sorveglianza sanitaria del Personale docente e non docente degli istituti scolastici da svolgere in collaborazione con il Ministero della Salute e dell’istruzione.

