GIFFONI VALLE PIANA. FINANZIAMENTO DA 1 MILIONE E 100MILA EURO PER LA CAVA FOGLIA

Finalmente, dopo decenni di attesa, questa mattina posso annunciarvi una splendida notizia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo il finanziamento di un 1 milione e 100 mila euro, rispondendo ad una mia istanza ha individuato il Comune di Giffoni come soggetto attuatore dell’intervento per la messa in sicurezza dell’ex “Cava Foglia” e la costruzione di un attraversamento fluviale del “Rio Secco”.

Ad annunciarlo Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana.

Una richiesta che ho avanzato lo scorso 30 settembre per velocizzare l’iter e permettere in tempi rapidissimi la realizzazione di questa nuova fondamentale opera. Grazie a questo finanziamento, nei pressi di “Casa Natura”, verranno ripristinati i gabbioni di consolidamento e costruito un nuovo ponte che consentirà di raggiungere senza problemi le proprietà agricole. Questa è l’ennesima azione concreta per la salvaguardia dell’ambiente e soprattutto per la tutela del “Rio Secco”. Questo intervento garantirà non solo sicurezza all’intera area ma permetterà a tanti imprenditori agricoli di poter continuare ad investire sulla lavorazione dei nostri prodotti di nicchia. La riqualificazione dell’intera area è solo l’ultimo passo di un programma ben più ampio. Nelle scorse settimane, infatti, il Comune era già intervenuto ripulendo l’alveo dal materiale litoide e riducendo drasticamente il rischio di allagamenti. Quanto realizzato non è stato un semplice intervento di pulizia e manutenzione ordinaria bensì un’azione radicale volta a garantire la pubblica e privata incolumità accentuata da anni di incuria e abbandono. Una nuova azione che contraddistingue l’impegno forte per il bene della nostra Giffoni.