FISCIANO, COMUNALI 2021. VERSO UNA SFIDA A QUATTRO NEL CENTRO DELLA VALLE DELL’IRNO

Anche nel Comune di Fisciano sono iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni comunali della primavera del 2021: una sfida che vedrà, sicuramente, in campo l’attuale sindaco Vincenzo Sessa, sostenuto dalla maggioranza che attualmente governa nel centro della Valle dell’Irno, ma non mancano le novità politiche nel comune che ospita la sede dell’Università.

Di certo, ancora una volta, sarà candidato l’attuale consigliere di minoranza Andrea Landi che, proprio oggi, nel corso del consiglio comunale, rassegnerà le sue dimissioni dalla carica, per preparare al meglio la prossima sfida elettorale.

Al lavoro per una lista e per una candidatura a sindaco anche gli ambienti del centro destra di Fisciano che, quasi completamente rinnovati, stanno puntando sul nome di un giovane per la carica di primo cittadino.

Dal mondo civico arriva, poi, la proposta di Piu’ Fisciano, un movimento che punta a presenterà una propria lista ed una candidatura autonoma per la corsa verso la poltrona di sindaco.