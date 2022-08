COMUNITA’ MONTANA IRNO. SI APRE LA SUCCESSIONE A RESCIGNO, ECCO CHI SARA’ IL NUOVO PRESIDENTE

Domani la Comunità Montana Valle dell’Irno, che racchiude 8 comuni tra le Province di Salerno e di Avellino, potrebbe avere un nuovo Presidente: nel corso del Consiglio, convocato per la giornata di domani per l’approvazione del bilancio consolidato, si prenderà atto anche della decadenza dell’attuale Presidente Antonio Rescigno, ex Sindaco del Comune di Bracigliano. Il nuovo Sindaco di Bracigliano Iuliano, dopo le elezioni, ha delegato un suo consigliere e questo ha provocato, automaticamente, la decadenza di Rescigno, per anni alla guida della Comunità Montana. Chi sarà il nuovo Presidente ?

Tutte le previsioni della vigilia portano ad un sindaco di un Comune della Provincia di Salerno: ha dato la sua disponibilità, anche grazie al sostegno della Segreteria Provinciale del Partito Democratico, il primo cittadino di Siano Giorgio Marchese che, negli ultimi giorni, ha ottenuto l’ok da parte di tutti i comuni coinvolti nella gestione della Comunità Montana Valle dell’Irno.