CONFCOMMERCIO SALERNO. ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI: ECCO DI CHI SI TRATTA

Fabio Del Prete eletto all’unanimità presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania. Guiderà il nuovo organismo, appena costituito in regione, per i prossimi cinque anni. Lo affiancheranno nel comitato di presidenza Giuseppe Cangianiello in rappresentanza della provincia di Napoli, Luigi Ferrara per Salerno e Rodolfo Vacca per Avellino. Faranno parte del Direttivo anche Luca Balestrieri, Attilio Baliano, Francesco De Falco, Giuseppe Della Valle, Carmine Del Prete, Andrea Di Filippo, Georgia Forte, Fabrizio Iannuzzi, Antonio Morrone, Riccardo Muto, Simone Pizzella, Vittorio Rossi.

L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio a Napoli nella sede di Confcommercio regionale in presenza del Direttore Pasquale Russo e dei presidenti dei Distretti provinciali. E’ la prima volta che Confcommercio Campania si dota di un Gruppo Giovani Imprenditori in ambito regionale. Il Gruppo avrà principalmente il compito di favorire la formazione imprenditoriale e la promozione culturale degli associati, garantire lo sviluppo delle strutture economiche, assistere e coordinare gli aderenti nelle attività di tutela delle imprese nei rispettivi ambiti di competenza, contribuire allo sviluppo dei servizi propedeutici alla creazione di start up e autoimpiego, promuovere l’attivazione di strumenti normativi e finanziari a sostegno dell’imprenditoria giovanile, attivare un tavolo di confronto regionale con i giovani imprenditori di tutti i settori dell’economia per affrontare problemi comuni, organizzare eventi, seminari forum e studi su temi economici e sociali, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione delle imprese. Trentuno anni, originario della provincia di Caserta, Fabio Del Prete è operation manager e membro del Consiglio di Amministrazione della società di consulenza Italia Paghe. ‘Sono entusiasta – ha dichiarato Del Prete subito dopo l’elezione – della fiducia che l’Assemblea ha inteso accordarmi. Questo incarico rappresenta per me un onore ma anche un grande responsabilità. La priorità sarà quella di formare i giovani verso una nuova cultura d’impresa’. Il neo presidente del Gruppo ha anticipato anche la volontà di istituire un premio Giovani Imprenditori Confcommercio Campania finalizzato a far emergere le best practices e valorizzare le eccellenze del tessuto produttivo giovanile regionale.