CONFCOMMERCIO SALERNO PREPARA LA PROTESTA: BOLLETTE ESPOSTE IN VETRINA

Di fronte al caro bollette, i negozi si difendono cosรฌ: una grande operazione di trasparenza, lanciata a livello nazionale daย Confcommercio, per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazione drammatica le imprese sono costrette ad operare. ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š รจ lโ€™iniziativa โ€œ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐ข๐ง ๐•๐ž๐ญ๐ซ๐ข๐ง๐šโ€ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ši gestori de๐ฅ๐ฅ๐ž ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ฏ๐ž๐ญ๐ซ๐ข๐ง๐š ๐ ๐ฅ๐ข ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐›๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ ๐š๐ฌ ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™energia ๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐š.

Bollette triplicate rispetto a un anno fa, a causa dellโ€™impennata dei prezzi del gas. Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini, finora assai modesti, e la sospensione dellโ€™attivitร in attesa di un intervento risolutivo da parte del governo. Una protesta silenziosa, ma non silente, a cui aderisce anche il comparto provinciale di Salerno: โ€œAllo stato attuale, nei nostri punti vendita, abbiamo assorbito questo aumento come costo fisso – nudo e crudo, nel rispetto di unโ€™immagine adeguata e consona da garantire ai clienti e, per lo stesso rispetto a loro dovuto, abbiamo scelto di non spalmarlo sui prezzi al dettaglio. La protesta, difatti, serve soprattutto a far comprendere nello specifico le nostre esigenze, facendoci portavoce anche delle esigenze del singolo consumatore, vittima tal quale di questi incrementi insostenibili” –ย spiegaย Raffaele Senatore, per Federmoda Campania. โ€œCon questo appello tradotto nei fatti, incorniciando le nostre bollette โ€œin bella vista, ci affidiamo al governo in carica, insieme al nuovo che sarร e alle associazioni di categoria, per trovare una soluzione nel piรน breve tempo possibile. Non cโ€™รจ piรน tempo. Non possiamo permetterci di diventare nuovamente gli ammortizzatori sociali, come accaduto durante lโ€™emergenza sanitaria, delle problematiche non aziendali, di cui non conosciamo le esatte dinamicheโ€.