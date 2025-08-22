CONGRESSO REGIONALE PD. VERSO LA SFIDA PIERO DE LUCA CONTRO SANDRO RUOTOLO

Altro che candidato unico ed assemblea pronta ad eleggere il nuovo Coordinatore Regionale del Pd per acclamazione: il Partito Democratico in Campania si prepara all’ennesimo scontro interno, come già accaduto negli anni passati. E se, come pare, Elly Schlein ha dato il suo ok per la celebrazione del Congresso Regionale, che concluderà un lunghissimo periodo di Commissariamento guidato dal Senatore Antonio Misiani, non c’è alcuna intesa sul nome e quindi si andrà alla conta sui nomi di Piero De Luca e dell’europarlamentare Sandro Ruotolo. Mediatori al lavoro per evitare che si arrivi al muro contro muro, a poche settimane dalle elezioni regionali, ma la macchina elettorale del Pd in Campania sembra essersi messa già in moto e lo scontro elettorale, a questo punto, sembra davvero inevitabile. Al di là della vittoria, sarà un Pd Campano diviso e con percentuali tutte da verificare: un fattore che inciderà in ogni altra scelta futura, a cominciare dalla indicazione dei nomi dei candidati all’interno delle liste del Partito Democratico per il Consiglio Regionale della Campania.

