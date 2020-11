CORRADO MATERA: “GOLFO POLICASTRO, CHIESTO INTERVENTO IMMEDIATO DELLA REGIONE”

“A seguito dei disastrosi eventi atmosferici che si sono abbattuti sul Golfo di Policastro nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre mi sono interfacciato con i sindaci dei comuni che hanno registrato maggiori danni, a cui ho manifestato la massima solidarietà e vicinanza, e la totale disponibilità alla collaborazione istituzionale per fronteggiare la complessa situazione emergenziale.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Corrado Matera.

Conseguentemente mi sono raccordato con l’Onorevole Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta Regionale con delega all’Ambiente, che ringrazio per essersi prontamente attivato, interessando la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, nella persona del dirigente Italo Giulivo, tempestivamente intervenuto sui luoghi alluvionati per i sopralluoghi di rito.

Mi preme evidenziare il meritorio lavoro svolto dai sindaci, dai Vigili del Fuoco e dai ragazzi della Protezione Civile che hanno diligentemente ed efficacemente gestito la fase di somma urgenza.

Al fine di predisporre interventi mirati ho chiesto all’on.le Bonavitacola di calendarizzare per la prossima settimana un incontro congiunto con agli amministratori locali, e di attivarsi per la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale.