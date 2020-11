FISCIANO. ARRIVA L’ORDINANZA DEL SINDACO SESSA: “SCUOLE CHIUSE FINO AL 7 DICEMBRE”

E’ arrivata l’ordinanza del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa sulle scuole. Un provvedimento che riguarda anche i parchi e le ville comunali.

Sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola

dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria dal 24 novembre 2020 fino al 07 dicembre2020, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;

⚠️Sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle classi prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;

🔸Dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado (anni successivi al primo anno di frequenza) e di secondo grado restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.

⛔ A far data dal 23 novembre 2020 e fino al giorno 8 dicembre 2020, chiusura al pubblico dei Cimiteri dei Parchi e delle Ville comunali nonché dell’area naturalistica di Frassineto.