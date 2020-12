COSIMO ADELIZZI (M5S): “NOMINA DE IESU AD EBOLI, SI APRE UNA NUOVA FASE”

Sia oggi un giorno di festa per ciascun cittadino ebolitano: alla guida della città è giunto un uomo dall’alto profilo professionale, che ha sempre servito lo Stato con grande dedizione, anche a costo della propria vita. Rigororoso e integerrimo, ma anche di grande umanità. Qualche ora fa il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha nominato Commissario Prefettizio Antonio De Iesu, che nella sua lunga e brillante carriera, tra i tanti incarichi di assoluto valore, è stato anche Questore di Salerno e di Napoli. Certamente l’uomo giusto al posto giusto.Sia oggi un giorno di festa per ciascun cittadino ebolitano: alla guida della città è giunto un uomo dall’alto profilo professionale, che ha sempre servito lo Stato con grande dedizione, anche a costo della propria vita. Rigororoso e integerrimo, ma anche di grande umanità.

Lo scrive Cosimo Adelizzi, deputato ebolitano del Movimento 5 Stelle.

Questa mattina ho avuto con Lui un piacevole colloquio telefonico, per congratularmi, porgergli il mio personale benvenuto a Eboli e augurargli buon lavoro. Presto ci incontreremo in Comune, con tutta probabilità già la prossima settimana, e insieme a me sarà presente il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia. Ma i miei migliori auguri vanno anche a tutte le cittadine e i cittadini ebolitani, che da oggi hanno senza dubbio un motivo in più per sperare in un futuro migliore.

La condotta di De Iesu sia da esempio e monito per un nuovo inizio vero, con una presa di distanza netta e necessaria dal recente passato.