PONTECAGNANO FAIANO. ANASTASIO (FDI): “DEBITO FARMACIA COMUNALE? LANZARA AMMINISTRA DA DUE ANNI”

“Le parole del sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, questa mattina riportate da alcuni organi di Informazione, circa la massa debitoria accumulata dalla Farmacia Comunale, meritano una risposta di buon senso e di giustizia.

Il sindaco della “felicità”, troppo impegnato nelle sue esternazioni via social, dimentica di essere il primo cittadino di Pontecagnano Faiano dal giugno del 2018, ovvero da piu’ di due anni, nel corso dei quali in maniera diretta ha gestito le nomine all’interno dell’Ente di cui, oggi, si lamenta in maniera pubblica.”

Lo denuncia il Presidente del circolo di Fdi Antonio Anastasio.



E’ chiaro, poi, che da uomo delle Istituzioni la semplice denuncia mediatica non serve a nulla se non a scaricare su altri la responsabilità di quanto accaduto: è per questa ragione che invito tutti i Consiglieri Comunali di Pontecagnano Faiano a chiedere, con immediatezza, la convocazione della Commissione Trasparenza per discutere di quanto accaduto. O, in caso contrario, invito gli stessi a trasmettere immediatamente gli atti all’Autorità Giudiziaria per una verifica sulla regolarità del comportamento degli Amminstratori che si sono succeduti alla guida della Farmacia Comunale di Pontecagnano Faiano.